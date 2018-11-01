وقالت هيئة الصحة العامة إنها حددت 11 حالة جديدة لرضع ولدوا بعيوب في الأطراف في الفترة من 2000 إلى 2014، في إدارة بمنطقة أين بشرق فرنسا القريبة من الحدود مع سويسرا التي تم رصد سبع حالات بهافي الفترة من 2009 وحتى 2014.

كما تم رصد ولادة أطفال بعيوب خلقية في منطقتين بغرب فرنسا، منها أربع حالات في موربيهان في الفترة من 2011 إلى 2013، وثلاث حالات بمنطقة لوار-أتلانتيك المجاورة عامي 2007 و2008.

وأثارت التقارير القلق لدى مسؤولي الصحة العامة في فرنسا من أن يكون ذلك ناجما عن تلوث في الغذاء أو الماء أو الهواء.

ونقلت رويترز عن وزير الصحفة الفرنسية، أنييس بوزين "أريد أن أعرف وأعتقد أن فرنسا كلها تريد أن تعرف.. قد يكون عاملا بيئيا.. قد يكون ذلك بسبب ما تأكله، أو تشربه، أو تتنفسه تلك النساء".