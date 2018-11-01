وقالت شركة "تيرمينيكس" لمكافحة الحشرات إن رائحة "رطبة" قد تكون دليلا قاطعا على أن المنزل قد تعرض لغزو بق الفراش، الذي يسبب الحكة والتقرحات والأمراض.

ونقلت موقع "ديلي إكسبريس" عن خبراء الشركة: "إذا وجدت أن رائحة غرفتك تشبه رائحة غرفة تبديل الملابس القذرة في الصالة الرياضية، فعليك بإجراء فحص فوري".

وأوضحت الشركة أن الرائحة "الرطبة" سببها بق الفراش، وقد تبدو الرائحة "خفيفة" في المراحل الأولى، لكنها ستتفاقم لاحقا.

وتتغذى الحشرات على المناطق المكشوفة من بشرة الإنسان خلال النوم، وتترك عادة علامة في اليدين والأكتاف والرقبة، حسب ما أشارت الشركة.

وتعرف قرصات بق الفراش كونها تترك دائرة حمراء في الوسط، وهي إحدى العلامات التي ستدلك على وجود الحشرات داخل المنزل.