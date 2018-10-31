وأي كان الطعام الذي تأكله، فإن تأثيراته ستظهر عليك عاجلا أم آجلا. لذا، نستعرض هنا 7 مؤشرات على أنك تتبع نظاما غذائيا سيئا، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميدا"، الأربعاء.

مشكلات في البشرة

الأطعمة الغنية بالمغذيات والفيتامينات تجعل بشرتك أكثر نضارة، لأنها تقلل الالتهاب وتقلص من احتمال اختراق الجلد. أما عند تناول أطعمة غير مغذية فإن حب الشباب والتجاعيد ستبدأ في الظهور.

وبمجرد أن تلاحظ وجود بثور أو حبوب على بشرتك، فعليك التوقف فورا عن تناول أطعمة غنية بالدهون أو السكريات، بالإضافة إلى التوقف عن الأطعمة المصنعة.

التعب المستمر

تضمن الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي نقل الأكسجين بكفاءة في جميع أنحاء جسمك، وبالتالي تجديد مستويات الطاقة لديك، مما يساعدك على ممارسة أعمالك اليومية بلا تعب.

لذا، فإن مشروبات الطاقة والأطعمة السريعة ستجعلك تستنزف قواك سريعا بمجرد امتصاصها. والبديل اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن الكثير من الخضراوات.

رائحة الجسم والفم

العرق غير مسؤول عن رائحة الجسم الكريهة، بل إن تفاعل البكتيريا على الجلد مع السموم الناجمة عن الأكل، التي يطردها الجسم، هو ما يبعث هذه الرائحة.

ومن هنا، فإن بعض الأطعمة مثل القهوة، لا يتم امتصاصها بالكامل في الجهاز الهضمي، ويتم إطلاق بقاياها من خلال مسام الجلد مما يعطي رائحة مميزة، على خلاف الأطعمة الدهنية، التي تسبب رائحة كريهة للفم.

الإمساك

إن كنت تواجه صعوبة في تمرير البراز، فذلك يعني أنك لا تستهلك ما يكفي من الأطعمة الغنية بالألياف. فهذا النوع من الأطعمة يساعد الجهاز الهضمي على التمثيل الغذائي بسهولة.

ويشير الخبراء إلى أن عدم وجود الألياف بشكل كاف في النظام الغذائي، يسبب حركات غير منتظمة في الأمعاء. وللحد من هذا، ينصح بإضافة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والحبوب الكاملة والفواكه إلى نظامك الغذائي.

شعر سيئ

تعتمد صحة الشعر بشكل كبير على ما تأكله، إذ تساعد الأطعمة الغنية بالحديد جسمك على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تساعد في تخزين وحمل الأكسجين في الدم، وهذا أمر ضروري لشعر صحي.

ويعد النظام الغذائي الذي يحتوي على الأحماض الدهنية الكافية وفيتامين B12 وحمض الفوليك، مثاليا للحفاظ على شعرك في حالة جيدة. لذا، ينصح بأكل الخضراوات الورقية الداكنة والمكسرات والبذور.

الكآبة

إن استهلاك كميات غير كافية من دهون أوميغا 3، واتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، يحرمك من مكونات أساسية في محاربة انخفاض المزاجية والاكتئاب.

وينصح الخبراء بأن تناول التوت والمكسرات والخضراوات الورقية والفاصولياء والفواكه من شأنه أن يعزز المزاج ويترك لديك شعورا بالراحة.

انخفاض المناعة

يحارب جسدك المرض والعدوى من خلال المناعة المكتسبة من المواد المغذية. فمضادات الأكسدة في بعض الأطعمة تقاوم الفيروسات والميكروبات، في حين أن الفيتامينات والمعادن تحميك من أمراض مثل الإنفلونزا.

وينصح بتجنب الأغذية المعلبة التي لن تعطيك سوى القليل من المغذيات، مما يضعف جهازك المناعي. وستساعدك الفواكه والخضراوات والمكسرات ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة على تكوين جهاز مناعي من الصعب اختراقه.