وعرض الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، مواصفات الكمبيوتر الجديد، والذي جاء بشاشة عرض قياس 13.3 إنشات من نوع "ريتينا"، وبدقة عالية من 4 ملايين بكسل، بالإضافة إلى وزن أقل بنسبة 17 في المئة مقارنة بالطرز السابقة.

كذلك زوّد الكمبيوتر بـ3 ميكروفونات لصوت أنقى، هذا إلى جانب لوحة مفاتيح من الجيل الثالث، أكثر تجاوبا بأربع مرات مقارنة بالنماذج السابقة.

ودمجت "أبل" في الجهاز بطارية طويلة العمر تدوم لـ13 ساعة من العرض المتواصل للأفلام ومقاطع الفيديو.

ويعد الجهاز الجديد صديقا للبيئة فقد صنع من الألمنيوم القابل لإعادة التدوير بنسبة 100 في المئة.

وفيما يتعلق بمزايا الأمان، فقد أضافت "أبل" للجهاز خاصية "Touch ID"، والتي توفر للمستخدمين حماية قوية لبياناتهم المخزنة على الكمبيوتر.