وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن طول السحابة يصل إلى 1500 كيلومترا، وقد بدأت هذه "الريشة" في التشكل على مقربة من نقطة بركان خامد، يصل علوها إلى عشرين كيلومترا.

ويوضح الباحثون أن السحابة ليست من تأثير البركان، فالمنطقة التي رُصدت فيها "الريشة" لم تسجل أي نشاط بركاني منذ 50 مليون سنة.

وتعمل بعثة "مارس إكسبريس"، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، على مواكبة الظاهرة منذ الثالث عشر من سبتمبر الماضي، لتحديد السمات الدقيقة للسحابة.

وأشارت الوكالة الأوروبية إلى أن الأمر يتعلق بسحابة مائية، وأوضحت أن الجليد يتأثر على نحو شديد بحجم الغبار الذي يرتفع في الهواء.

وتم الحصول على الصور، عقب عاصفة غبار كبيرة، امتدت إلى كافة الأرجاء في الكوكب الأحمر، وأثرت بصورة كبيرة على الرؤية.

ويتيح الاكتشاف الأخير للعلماء أن يتعرفوا على الدور الذي تلعبه عواصف الغبار في تكون وتطور السحاب.