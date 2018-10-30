ويوصي موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني، بتجنب تناول مجموعة من الأطعمة خلال ساعات العمل، كونها تسبب النعاس، كما في القائمة التالية من الأغذية، والتي وضعت بناء على توصيات أخصائيين:

الحليب ومنتجات الألبان

تتميز منتجات الألبان بكونها غنية بمادة تريبتوفان، وهي حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين، القابل للتحول إلى الميلاتونين وهو محفز جيد للنوم.

الشوفان

يعد الشوفان الخيار المفضل للكثيرين خلال ساعات العمل لسهولة تحضيره، ولكن مثلما هو الحال في منتجات الألبان، فإن الشوفان ومشتقاته تحتوي على الميلاتونين، الذي يحفز على النوم.

الخس

يعتبر الخس أحد أبرز المحفزات على النوم، فهو يحتوي على مادة لاكتوكيريم، التي تدخل في صناعة الكثير من المهدئات.

الكربوهيدرات

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الخبر والذرة والبطاطا، هي أيضا من محفزات النوم. وذلك لكونها تنتج الأنسولين، الذي إذا ما وصل إلى مستويات عالية في جسمك، يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس.

الموز

الموز غني بالمغنيسيوم، وله الكثير من الفوائد للجسم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي المغنيسيوم نفسه إلى النوم.

العسل

يحتوي العسل على الجلوكوز، الذي من المحتمل أن يتسبب في وقف الدماغ عن تحرير مواد كيميائية مسؤولة عن اليقظة.