وأوضحت إخصائية علاج النوم الإسترالية أوليفيا آرزولو أن هناك معادنا ومكملات غذائية تمنح الناس ليال رائعة من الاسترخاء والنوم لساعات عديدة متواصلة.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن آرزولو قولها، إن هناك مكملات غذائية تعمل كمهدئات طبيعية، وتساعد على إفراز بعض الهرمونات الضرورية لعميلة النوم مثل "الميلاتونين والسيروتونين".



ووفقا لأخصائية النوم الأسترالية، فإن الحمض الأميني تريبتوفان يعد من المغذيات الأساسية للنوم، باعتباره يساهم في إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون الذي يساعد على الشعور بالاسترخاء، ويخفف من الضغوطات النفسية والذهنية.



ولذلك، تضيف آرزولو، يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض تريبتوفان، من خلال الحصول على وجبات غنية بالبروتين، مثل الدواجن والأسماك، وخاصة سمك السلمون وسمك التونة.



وفي نفس السياق، تساعد الأغنية الغنية بالأحماض الدهنية (أميغا3) مثل الأسماك على تنظيم إفراز هرمون السيروتونين، وبالتالي فإن مغذيات الأوميغا 3 تزيد من فترة النوم، وتقلل من المدة الضرورية للاستغراق فيه، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة وظائف الجسم.



وبالنسبة للذين يفضلون الأطمعة النباتية، تقول آرزولو، إنه بالإمكان الحصول على أوميغا 3 من خلال تناول بذور القنب والكتان والأطعمة الغنية بالبروتينات النباتية.



ووفقا لإخصائي التغذية الأسترالي، شارون ناتولي، فإن البيض في وجبة العشاء يعد من أفضل المهدئات الطبيعية، موضحا أن بياض البيض يهيئ الجسم للنوم عن طريق إفراز هرمون الميلاتونين الذي يجلب الشعور بالنعاس".



وأضاف: " والبيض يعد أيضا مصدرا غنيا للحمض الأميني التريبتوفان، مما يساعد على النوم بشكل أفضل لفترة أطول من خلال (إخبار) العقل بضرورة إنهاء التفكير والقلق".



وتابع: " تناول البيض لن يساعد فقط في تحسين نوعية وكمية النوم، بل سيساعد أيضا في منع زيادة الوزن، وتأخير أعراض الشيخوخة، وحتى تقليل مستويات التوتر".