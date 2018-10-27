وبحسب ما نقلت "بلومبرغ"، فإن السيارة الفارهة التي تضم ثلاثة مقاعد، ويعلوها شعار مصنوع من الذهب، لن تكون متاحة للتسليم حتى عام 2020.

وتصل تكلفة السيارة المستوحاة من "ماكلارين إف وان" إلى 2.3 مليون دولار، وستنتج الشركة 106 نسخ فقط من الطراز المعلن عنه.

وبحسب متحدثة باسم الشركة، فإن السيارات المئة والستة بيعت بالكامل بناء على طلبات مسبقة، وبالتالي فإنه لم تتبق مركبات إضافية لمن يريدون الحظوة بهذه التجربة الفريدة في القيادة.

وتستطيع السيارة الفاخرة التي تتيح قيادة سلسة للسائق بحسب الشركة، أن تنتقل من السكون إلى سرعة 186 ميلا في غضون 12.8 ثوان فقط.

وتعمل "سبيد تيل" بنظام هجين يجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، فيما تصل القوة إلى 987 حصانا.

وتراهن الشركة البريطانية المختصة في السيارات الفارهة على منافسة شركات أخرى في السوق مثل لمبرغيني وفيراري، علما أن "ماكلارين" لا تبيع سوى نحو 3500 سيارة في السنة الواحدة.