ويعرف "آيفون XR" على نطاق واسع بأنه النسخة الأرخص في منتجات "أبل" التي طرحت هذا العام.

ويبدأ سعر "آيفون XR" في الإمارات من 3179 درهما (لسعة 64 غيغابايت)، في مقابل "آيفون Xs" الذي يبدأ سعره من 4229 درهما، و"آيفون Xs ماكس" الذي يبدأ من 4649 درهما.

ويبلغ سعر "آيفون XR" ذات سعة 128 غيغابايت 3389 درهما إماراتيا، فيما يصل سعر الهاتف ذات سعة 256 غيغابايت إلى 3809 دراهم.

مزايا حديثة

ووفقا للمعلومات، فإن الهاتف الجديد "XR" سيحتوي على العديد من مزايا التكنولوجيا الجديدة، بما فيها شاشة ريتنيا السائلة قياس 6.1 إنشات، التي ستغطي الجهاز من الحافة للحافة.

بالإضافة إلى ذلك سيأتي الجهاز مزودا بتقنية الشحن اللاسلكي، ومعززا بمعالج "إيه 12 بيونيك" الجديد، المماثل للموجود في Xs وXs ماكس، الذي يتفوق على كل أجهزة "أندرويد" في اختبارات السرعة.

المعروف عن هذا المعالج أنه سداسي النوى، اثنتان منها ترفعان من سرعته بنسبة 15 في المئة على الأقل، بينما النوى الأربع الأخرى تزيد من الكفاءة والسرعة وبالتالي تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 50 في المئة، ما يعني أن عمر البطارية أصبح أطول.

ورغم احتواء الجهاز على كاميرا مفردة 12 ميغابيكسل، على الجانب الخلفي للجهاز، فإنه يتضمن كل القدرات الإضافية مثل المؤثرات المعززة للعمق في الصور.

وتسمح ميزة التحكم بالعمق للمستخدم أن يضبط العمق في الصورة أثناء التقاطها وبعد التقاطها، كما ذكر موقع "ماك ورلد".

وتدعم الكاميرا أيضا ميزة التحكم بزاوية العدسة، كما تأتي معززة بمستشعر جديد كليا، الأمر الذي يساعد في خاصية التركيز التلقائي بسرعة أكبر.

ومن المزايا الأخرى في الجهاز خاصية التعرف على الوجه لفتح الجهاز عبر النظر إلى الشاشة، كما أنه مصمم لمقاومة الماء.

ويكمن الفارق الأساسي بين "آيفون XR" و"آيفون Xs" في جودة الشاشة، إذ يأتي الأخير بشاشة سوبر ريتينا OLED بدقة شاشة أفضل من تلك التي توفرها الشاشة "ريتينا" السائلة.

كما يتميز "آيفون XR" بطرحه ألوان مبهجة عدة بينها الأزرق والأصفر والأحمر والمرجاني، بالإضافة إلى الأبيض والأسود، بينما يأتي Xs وXs ماكس بالفضي والرمادي والذهبي فقط.