البرغر نصف المشوي

عندما لا يتم طهي اللحم البقري المفروم جيدا، فغالبا ما تبقى البكتيريا عالقة به، لذا ينصح بأن يكون البرغر مشويا بالكامل، لضمان القضاء على كافة أنواع البكتيريا.

وجبة التوفير

وهي عادة ما تحتوي على طبق رئيسي ومقبلات، لكن كلما كانت الوجبة تحتوي على العديد من الأطعمة، زادت فيها كميات الدهون غير الصحية. كذلك تزداد المخاطر إذا كان الطعام يحتوي على الكاتشاب والمايونيز.

السلطة الخضراء

يصعب التأكد من طريقة غسل مكونات السلطة جيدا في المطاعم، خاصة الورقيات والتي تكون معرضة للتلوث بشكل كبير، كما أن الخضار تكون بكميات كبيرة، مما يجعل غسلها بعناية أمرا صعبا بالنسبة للعاملين في المطاعم.

الأطعمة الرخيصة

لا يمكن التأكد من مصدر أي وجبة رخيصة موجودة في قائمة الطعام، فقد تكون مصنوعة من بواقي الأطعمة أو مقلية في زيت مستخدم لأكثر من مرة. لذا، لا تنجر وراء هذه العروض التي يمكن أن تؤدي لأضرار صحية.

المقليات

تعتبر المقليات من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص في المطاعم، لكنها الأكثر ضررا على الصحة، فوجبة واحدة ستكسبك الكثير من السعرات الحرارية والتي لها تأثيرات سلبية على الصحة.

مشروبات إعادة الملء

لا تنجر وراء عروض المطاعم بشرب ما تستطيع من المشروبات الغازية، فكلما شربت أكثر فستكون أنت الخاسر الأكبر، لأن هذه المشروبات تحتوي كميات كبيرة من السكر.

الأطعمة الممزوجة

كلما كان الطبق يحتوي على مجموعة من المكونات الممزوجة، كلما زادت صعوبة معرفة مصدر هذه الأطباق، وكذلك تتسبب في اكتساب المزيد من الكيلوغرامات، لأنها حتما تحتوي على كثير من الدهون.