ودفعت الحادثة الأم أبيغيل روز، وهي من ولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، من تحذير الأمهات عبر منشور في حسابها في فيسبوك من الحادثة التي وقعت في مايو الماضي.

وقالت الأم إن ابنتها أليزا روز توفيت بعد ثمانية أيام فقط من ولادتها، إثر إصابتها بفيروس "هربس" الذي انتقل إليها من جراء عدوى نقلها إليها أحد الذين قبلوها أو لامسها بشكل مباشر.

وأضافت الأم أن الفيروس هاجم العمود الفقري لابنتها، والتهم رئتيها ودماغها، وتسبب بوفاتها، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الجمعة.

ويتسبب فيروس "هربس" بظهور تقرحات وبثور في الفم والعينين والشفتين، وقد تتفاقم الحالة لتصل إلى الوفاة، لأن الجهاز المناعي للأطفال الرضع عادة ما يكون غير مكتمل.

ومن أعراض الإصابة بهذا الفيروس ارتفاع درجة حرارة الطفل قليلا وضعف في التغذية مع ظهروا بثور صغيرة، ما تلبث أن تتفاقم إلى ارتفاع شديد في الحرارة والإصابة بالإغماء والوفاة.

ودعت الأم إلى "إنقاذ حياة الأطفال" بأن يقوم الآخرون بغسل أيديهم قبل ملامستهم، وعدم تقبيلهم.

ويحتاج الطفل المريض إلى رعاية طبية عاجلة وتناول عقار مضاد للفيروسات لمدة 21 يوما.

وقالت إدارة الصحة في ولاية نيويورك إن فيروس هربس ينتشر عن طريق الاتصال المباشر بالجلد مع شخص مصاب، ويمكن أن ينتقل من شخص مصاب ببثور على شفاهه أو بشرته أو أعضائه التناسلية.