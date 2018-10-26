وأظهرت صور نشرتها الوكالة على حسابها في تويتر شكلا مستطيلا للجبل الجليدي، وهو شكل غير مألوف للجبال الجليدية في هذه المنطقة، التي عادة ما تكون لها قمم مدببة وحواف غير قائمة الزوايا.

ورصدت ناسا الجبل الجليدي المستطيل تماما قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، بالقرب من الجرف الجليدى لارسن سى، حيث تعكف ناسا على تنفيذ مسح هناك انطلق في 10 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 18 نوفمبر المقبل.

ويعد "الجبل الجليدي الكعكة" واحدا من نوعين من الجبال الجليدية المصنفة حسب الشكل، وتسمى الجبال الجليدية غير المجدولة، وهي عبارة عن ألواح كبيرة من الجليد ذات جوانب عمودية وقمم مسطحة.

وتهدف رحلة ناسا الحالية في القارة القطبية الجنوبية إلى تنفيذ مسح محمول جوا للجليد القطبي للحصول على رؤية ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي من شأنه أن يوفر معلومات حيوية بشأن كيفية تغيره مع مرور الوقت.

وقال جيريمى هاربيك، أحد علماء ناسا المشرفين على هذا المشروع، إنه "غالبا ما نرى جبالا جليدية ذات حواف مستقيمة نسبيا، لكنى لم أر قط جبلا بمثل هذه الزواية الصحيحة".

ويمكن لهذه الجبال الجليدية أن تكون ذات مساحة كبيرة، قد تبلغ مئات أو حتى آلاف الكيلومترات المربعة، مثل جبل جليدي عثر عيله بلغت مساحته 11 ألف كيلومتر مربع، وهو أكبر جبل جليدي تم تسجيله على الإطلاق.