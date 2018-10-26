ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم نقل التوأم السيامي شيخة وشموخ لسريرين منفصلين استعدادا لمرحلة إعادة الترميم.

ويترأس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ويشارك فيها ما يقارب 30 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وجرت العملية على 8 مراحل، بداية بالتخدير، ثم المرحلة الثانية وهي تنظير المثانة، والمرحلة الثالثة وهي الإعداد والتجهيز، يعقبها المرحلة الرابعة وهي مرحلة فصل الأمعاء والمرحلة الخامسة وهي فصل الجهاز البولي والتناسلي والمرحلة السادسة وهي فصل عظام الحوض.

وبعد ذلك يتم إعادة ترميم الأعضاء وهي المرحلة السادسة من العملية، حيث ينقسم الفريق الطبي إلى فريقين، فريق يكمل العملية مع شيخة والفريق الثاني مع شموخ.

وبعدها المرحلة الثامنة من العملية وهي مرحلة التغطية ونقل الطفلتين إلى العناية المركزة، ومن المتوقع أن تستغرق العملية الجراحية قرابة 12 ساعة.

يذكر أن التوأم شيخة وشموخ عمرهما 4 أشهر ويبلغ وزن كل واحدة منهما 6 كيلوغرامات وملتصقتان بمنطقة أسفل البطن والحوض ولكل منهما أطراف سفلية مكتملة وتشتركان في منطقة الحوض وأسفل الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز التناسلي والبولي.