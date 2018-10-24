وقال نائب رئيس إدارة التصميم في الشركة، ديريك جنكيز، إن لوسيد موتورز، التي تعرض طرازا أوليا من سيارتها الطموح، بقوة ألف حصان والمقرر طرحها بالأسواق في 2020، ترى أن السيارة تمثل امتدادا للعالم الرقمي فيما يتعلق باستخدام السيارات وجعلها أكثر كفاءة فيما يتعلق بالبيئة.

وتزاحم زوار حول السيارة لالتقاط صور لمقصورتها الداخلية الحديثة، وتصميمها الخارجي الأنيق، وتوجيه أسئلة بشأنها لفريق مبيعات الشركة.

وأوضح جنكيز، أن تصميم السيارة ركز على جعلها رحبة من الداخل، مع الحفاظ في ذات الوقت على جعلها مدمجة من الخارج لتنافس فئات متعددة لشركات أخرى، مثل بي.إم. دبليو ومرسيدس.

وشهد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار عرض العديد من الشركات لأحدث التطورات التكنولوجية، مثل متنزه واقع افتراضي، ومركبات ذاتية القيادة وغير ذلك.

وأوضح جنكيز أن الشركة، التي مقرها وادي السيليكون، تقول إنها ستتطلع إلى دخول سوق المركبات ذاتية القيادة "في الوقت المناسب".

واتفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2018 على استثمار أكثر من مليار دولار في لوسيد موتورز، لإنتاج السيارات الكهربائية، بما سيزيد المنافسة التي تواجهها تسلا الأميركية المنتجة لتلك السيارات.

ويأتي الاستثمار في لوسيد، الذي قال صندوق الاستثمارات العامة، إنه يزيد على مليار دولار دون أن يذكر رقما محددا، في إطار جهود السعودية الرامية لبناء اقتصاد صديق للبيئة من أجل تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.