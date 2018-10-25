وأعلن ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس "فيسبوك ماسنجر"، هذا الإعلان في مدونة، أن التغيير الجديد سيطلق عليه اسم "ماسنجر 4" وسيعتمد على البساطة لتعزيز رضا المستخدم.

وقال تشودنوفسكي: "سنركز على التواصل والرسائل".

وفي استفتاء أجراه موقع فيسبوك حول التطبيق، أقر 71 بالمئة من الأشخاص بأن "البساطة" هي الأولوية للمستخدمين في الشكل الخارجي للتطبيق.

وفي سعيه لتبسيط التطبيق، سيقلص "ماسنجر" الخيارات المتاحة في التطبيق من 9 إلى 3 فقط، وهي "المحادثات" و"الأشخاص" و"الاكتشاف".

كما سيتيح فيسبوك للمستخدم تغيير ألوان المحادثات، بعد أن كان اللون الأزرق هو اللون المتاح فقط.

وستتضمن الميزات القادمة "الوضع المظلم" ، وهي واجهة تقلل من التوهج اللامع لشاشة جهاز المستخدم.

ووفقا لتشودنوفسكي، سيتم طرح "ماسنجر 4" في "مراحل" مما يتيح الوقت للمستخدمين لضبط التحديثات.