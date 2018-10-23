وعلى غير العادة، لم ينفد الهاتف الجديد من المخازن، كما هي العادة عند إطلاق أي هاتف "آيفون" جديد، حسب ما أشار موقع "ماك وورلد" المختص بمنتجات الشركة.

وانتقد كثيرون التغييرات شبه المعدومة التي أجرتها أبل على هواتفها الجديدة، والتي اتُهمت بعدم العمل على الابتكار والتطور، والمغالاة بالأسعار من دون مبرر.

ولعل الدليل الأوضح لانخفاض الإقبال على أجهزة "آيفون" يكمن في رسمات توضيحية نشرها مركز الاختبارات المبتكرة والمبرمجة "سيتي"، والذي اعتمدت على نتائج بحث محرك غوغل.

وأظهرت الرسمة التوضيحية انخفاض أرقام البحث في غوغل عن هواتف آيفون الجديدة تدريجيا، مع ظهور كل نسخة جديدة، حتى انخفاضها بشكل قياسي مع إصدار هاتف "آيفون XR" الجديد.

وأظهرت البيانات أن معدل بحث الأشخاص عن "آيفون XR" حول العالم، أقل من ربع معدل البحث على هاتف "آيفون 5" وقت صدوره، وأقل من ثلث معدل البحث على هاتف "آيفون X" وقت صدوره العام الماضي.

ويقول موقع "بزنس إنسايدر" إن أسباب انخفاض الاهتمام بهواتف آيفون الجديدة تعود "لنضج" سوق الهواتف الذكية، حيث استطاعت شركات كثيرة زعزعة عرش آيفون مثل هواوي وسامسونغ.

كما قال خبراء للموقع إن أحد الأسباب يعود كذلك لتراجع الابتكار من قبل الشركة الأميركية، وتشبع السوق بهواتف آيفون.