ونشرت "ناسا" الفيديو على يوتيوب مصحوبا بمقطوعة شهيرة على آلة البيانو، للفنان الفرنسي الراحل كلود ديبوسي.

ويعرض الفيديو، الذي التقطته بعثة "LRO"، مساحات شاسعة جدا من القمر، ويتيح المقطع رصد تفاصيل كثيرة دون جهد.

ويظهر الفيديو القمر على نحو تدريجي، ففي البداية، يظهر النور على شكل هلال رفيع ثم يتسع الجزء المعروض من القمر أكثر فأكثر إلى أن يصبح السطح واضحا بما فيه من أخاديد.

وقالت "ناسا" إنها حرصت على عرض فيديو القمر "المثير" مثل فيلم وثائقي، وهذا الأمر ملحوظ في الانتقال من صورة إلى أخرى.

وبوسع من يشاهد الفيديو الفلكي أن يرصد تأثيرات كل من شروق الشمس وغروبها على سطح القمر.

وزادت "ناسا" اهتمامها بالقمر مؤخرا، وتسعى لإرسال بعثة جديدة صوبه بعدما مضت عقود طويلة على آخر رحلة فضائية إليه.