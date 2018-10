وتكون الطريقة الأولى من خلال النسخة الاحتياطية للصور، وهي عملية سهلة للغاية بالنسبة لجميع المستخدمين.

أما الطريقة الثانية، فتكون عبر الاستعانة بأحد برامج استرداد البيانات المفقودة في حالة عدم وجود نسخة احتياطية، وفق ما ذكر موقع "AIT NEWS" التقني.

فإذا حذفت بعض الصور عن طريق الخطأ، أو لأي سبب ما من أحد هواتف سامسونج غالاكسي "إس 8 وإس 7 وإس 6 وإس 6 إيدج وإس 5 ونوت 4"، فيمكنك الاستعانة ببرنامج FoneLab – Android Data Recovery.

ويستطيع البرنامج استرداد جميع أنواع البيانات على هواتف آندرويد أو بطاقة الذاكرة SD، مثل جهات الاتصال والرسائل وملفات الموسيقى ومقاطع الفيديو والصور، عبر القيام بالخطوات التالية:

- قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر، ثم حمّل برنامج FoneLab – Android Data Recovery، وقم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بمساعدة كابل USB.

- سيطلب منك البرنامج تفعيل إعدادات التصحيح Enable USB debugging بالجهاز قبل بدء عملية الفحص.

اتبع الخطوات التي تمكنك من الدخول إلى وضع تصحيح الأخطاء:

- ابحث عن تطبيق الإعدادات Settings على شاشة هاتفك، واضغط عليه.

- اضغط على خيار About Phone .

- اضغط على خيار Build number، حتى تظهر لك رسالة "أنت في وضع المطور You are under developer mode".

- ارجع مرة أخرى للإعدادات Settings

- ابحث عن خيارات المطور Developer options واضغط عليها.

- قم بتشغيل الزر الموجود أعلى الشاشة، وابحث عن خيار إعدادات التصحيح USB debugging، وقم بتشغيله واضغط على خيار موافق في النافذة المنبثقة.

وبعد اتصال الجهاز، ستظهر نافذة تتيح لك تحديد نوع الملف المراد استعادته:

- حدد خيار المعرض Gallery أو Picture Library حسب الصور المفقودة منك.

- اضغط على زر التالي Next في الزاوية اليمنى بالأسفل.

ويحتوي المعرض على الصور التي يتم التقاطها وتخزينها على هاتف سامسونغ غالاكسي، والتي تم نقلها من الكمبيوتر أو عن طريق البلوتوث ولقطات الشاشة ، أما Picture Library فتقوم بتخزين الصور التي يتم حفظها من التطبيقات.

وتتمثل الخطوة الرابعة بالسماح بالبحث عن البيانات المفقودة لاستردادها، وهنا يجب أن يظهر لك هاتف سامسونغ رسالة تطلب منح امتياز استرداد الصور في آندرويد، فاضغط على الزر Allow / Grant Authorize، ليستطيع البرنامج الوصول إلى الصور.

وتستغرق عملية استعادة الصور المحذوفة وقتا حسب حجم الصور المراد استعادتها، ويمكنك رؤية جميع ملفاتك التي حددتها حيث يتم تصنيفها بالترتيب.

ويمكنك الضغط على المعرض Gallery لعرض الصور في الواجهة الرئيسية، بما في ذلك الصور المحذوفة التي سيتم تمييزها باللون الأحمر، بالإضافة إلى الصور الموجودة والتي سيتم تمييزها باللون الأسود.

اختر الصور التي تريد استعادتها واضغط على زر Recover لاسترداد الصور، والتي تحفظ بتنسيق JPG أو PNG.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد حذف الصور من سامسونغ غالاكسي، ينصح بعدم التقاط أي صور جديدة بالهاتف أو نقل مستندات جديدة إلى هاتفك، لمنع الكتابة فوق البيانات، قبل أن تجد طريقة لاسترداد صورك التي تم حذفها، لأن أي عمليات قد تؤدي إلى الكتابة فوق بياناتك، لن تُمكنك من استرداد صورك أبدا.