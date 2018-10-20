وصممت الغواصة الجديدة التي تتسع لشخصين بحيث تكون قادرة على مقاومة الضغط الهائل على عمق أكثر من 9 كيلومترات تحت سطح الماء.

وسوف يستعين مشروع (بعثة الأعماق الخمسة) بغواصة خاصة استغرق صنعها أكثر من ثلاث سنوات.

وقال فيكتور فيسكوفو المستكشف الذي سيقود الغواصة بعد أن تغادر سفينة الدعم وتتجه صوب أعمق مناطق المحيط إنها مصنوعة من التيتانيوم وغيره من المواد ذات القدرات الخاصة ويمكنها الغوص إلى الأعماق.

وقالت شركة ترايتون سابمارينز المصنعة للغواصة ومقرها فلوريدا على موقعها الإلكتروني إنها الغواصة الوحيدة الحاصلة على اعتماد لحمل البشر إلى أعماق تصل إلى 11 ألف متر.

وستقوم قناة ديسكفري آند ساينس التلفزيونية بتصوير المهمة بأكملها من أجل مشروع يعرف باسم "الكوكب العميق" سيتم بثه في 2019.