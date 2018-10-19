ومن المتوقع أن تطلق أبل أجهزة آيباد جديدة وربما أجهزة كمبيوتر محمولة في دار هوارد غيلمان للأوبرا في بروكلين بمدينة نيويورك في 30 أكتوبر.

ولا تقوم أبل عادة بإطلاق منتجات جديدة في نيويورك، وغالبا ما تختار مكانا أقرب إلى قاعدتها الرئيسية في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، وفقا لـ"بيزنس إينسايدر".

والشهر الماضي، كشفت شركة أبل عن هواتف آيفون جديدة وساعات أبل واتش، لذا أشار المحللون والشائعات إلى أن حدث إطلاق أجهزة جديدة يركز على طرازات آيباد برو الجديدة وأجهزة ماك الجديدة.

وسرت شائعات بشأن عزم أبل إطلاق جهاز "آيباد برو" هذا العام يشبه في تصميمه هاتفها "آيفون X"، ومدعم بنظام التعرف على الوجه، وشاشة عرض كبيرة تغطي كامل الجهاز قد تكون بقياس 11 و12.9 إنشات.

كما لمحت توقعات إلى إمكانية إجراء أبل تحسينات على قلمها في الآيباد القادم، وإضافة منفذ USB-C، ومعالج "أي 12".

يذكر أن الشركة الأميركية العملاقة واجهت انتقادات مع طرح هاتفي "آيفون XS وXS Max"، حيث قال كثيرون إنها لم تقدم جديداـ في حين وصلت أسعار الأجهزة إلى مستويات غير مسبوقة.