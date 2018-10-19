وسيتوفر جهاز HUAWEI Mate 20 (مع ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت) بسعر 916 دولار، في حين سيبلغ سعر هاتف HUAWEI Mate 20 (مع ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت) 970 دولار.

أما هاتف HUAWEI Mate 20 Pro الذي وصف بـ"الهاتف الخارق" (مع ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت) فسيكون متاحاً بسعر 1200 دولار.

ويحتوي هاتف هواوي الجديد، "ميت 20 برو"، ميزة تعد الأولى من نوعها في عالم الهواتف الذكية. إذ يتيح نقل الشحن إلى الهواتف الأخرى، ومنها تلك الخاصة بشركة أبل الأميركية.

وأطلقت الشركة الصينية على هذه الميزة "الشحن اللاسلكي المعاكس"، وتمكّن المستخدمين من شحن هواتفهم عندما لا يكونوا قادرين على الوصول لمصدر طاقة أو لا يحملون مخزن شحن احتياطي.

ويتمتع الهاتف الجديد ببطارية كبيرة سعة 4200 ميلي آمبير/ ساعة، ويمكن شحنها لاسلكيا بسرعة أكبر بـ70 مرة مقارنة بالهواتف المتوفرة في الأسواق.

ويأتي "ميت 20 برو" بشاشة عرض بتقنية "OMLED"، قياس 6.39 إنشا، وبـ16 مليون لون، ويوفر مساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

وبالنسبة إلى هاتف HUAWEI Mate 20 X (مع ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت) فسيكون متاحاً بسعر 1030 دولار اعتبارا من 26 أكتوبر.

أما هاتف PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS (مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 غيغابايت) بسعر 1943 دولار، في حين سيبلغ سعر هاتف PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS (مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 512 غيغابايت) 2400 دولار.