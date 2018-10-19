الهاتف الجديد "KY-O1L"، من تصنيع شركة كيوسيرا التي تتخذ من اليابان مقرا لها.

يبلغ سمك "الهاتف البطاقة" 5.3 ملم فقط، ويزن 47 غراما، وهو ما دفع "دوكومو" للتأكيد على أنه الهاتف الأخف وزنا في العالم أيضا، بحسب ما أورده موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

يحتوي الهاتف شاشة أحادية اللون (أبيض وأسود فقط) مقاس 2.8 بوصة، تعتمد على تقنية الحبر الإلكتروني، التي تمتاز بخفة وزنها وتوفيرها للطاقة والأهم أنها أكثر راحة لعين المستخدم.

ووفقا لبيان الشبكة اليابانية فإن الهاتف سيتوافر في الأسواق اليابانية فقط بداية من نوفمبر المقبل، بسعر يصل إلى 300 دولار تقريبا، ولم تعلن عن خطط مستقبلية لطرحه في أسواق عالمية أخرى.

يتضمن "KY-O1L" منفذ "مايكرو يو إس بي" ويدعم الإصدار 4.2 من البلوتوث، بالإضافة إلى القدرة على العمل عبر شبكات الجيل الرابع "إل تي إي" بأعلى سرعات التحميل والتنزيل المتاحة عبر هذه النوعية من الشبكات.

يحتوي الهاتف الياباني الجديد على متصفح للإنترنت ولكنه يفتقر إلى وجود كاميرا للتصوير أو حتى متجر للتطبيقات، كما لم تعلن الشركة عن عمر بطاريته الصغيرة (380 ملي أمبير)، إلا أنه من المفترض أن تعمل لمدة طويلة نظرا لطبيعة شاشته وبساطة نظام تشغيله.

وشككت العديد من المواقع التقنية المتخصصة في توصيف الهاتف بأنه "الأنحف" عالميا، نظرا لوجود هواتف أقل سمكا منه على غرار " Moto Z" و "Oppo R5s".