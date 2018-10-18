وأشار الموقع، إلى أن شاحن الهاتف اللاسلكي السريع الخاص بالجهاز، بمقدوره شحن الهواتف الأخرى، ومنها تلك الخاصة بشركة أبل الأميركية.

وأطلقت الشركة الصينية على هذه الميزة "الشحن اللاسلكي المعاكس"، وتمكّن المستخدمين من شحن هواتفهم عندما لا يكونوا قادرين على الوصول لمصدر طاقة أو لا يحملون مخزن شحن احتياطي.

ويتمتع الهاتف الجديد ببطارية كبيرة سعة 4200 ميلي آمبير/ ساعة، ويمكن شحنها لاسلكيا بسرعة أكبر بـ70 مرة مقارنة بالهواتف المتوفرة في الأسواق.

ويأتي "ميت 20 برو" بشاشة عرض بتقنية "أموليد"، قياس 6.39 إنشا، وبـ16 مليون لون، ويوفر مساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.