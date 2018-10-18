ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "جاما ديرماتولوجي"، وشملت 82 ألف ممرض وممرضة، تبيّن أن الإكثار من تناول القهوة، يقلل من احتمالات الإصابة بمرض "الوردية" الجلدي.

وحلل باحثون في كلية وارن ألبيرت الطبية التابعة لجامعة براون الأميركية، أنماط تناول الممرضين والممرضات للقهوة والشاي والصودا، ومقدار الشوكولاتة التي يتناولونها، مع العلم أن جميع هذه الأصناف تحتوي على الكافيين.

وتوصل الباحثون، إلى أن أولئك الذين يتناولون 4 أكواب من القهوة أو أكثر يوميا، لديهم أقل مستوى من الخطورة في تطوير حالة التورد "الوردية"، مقارنة بأولئك الذين يتناولون القهوة مرة واحدة في الشهر، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

كما وجدت الدراسة، أن القهوة الخالية من الكافيين، ليست مرتبطة بانخفاض مستوى خطورة التورد.

ويعتقد العلماء أن الكافيين يعمل على توسعة الأوعية الدموية، الأمر الذي يقلل من الاحمرار أو التورد وما يرافقه من التهابات أو أعراض أخرى.

وأقرّ الباحثون بأنهم بحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات، وذلك من أجل تحديد مزايا وفوائد الكافيين، لمن يعانون من هذا المرض.