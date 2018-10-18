ومتلازمة تململ الساقين حالة تسبب رغبة لا يمكن السيطرة عليها في تحريك الساقين، وعادة ما يرجع هذا إلى إحساس غير مريح. وتزيد هذه الرغبة في المساء، أو في ساعات الليل، عندما يكون الشخص جالسا أو مستلقيا.

ويمكن الإصابة بالمتلازمة في أي مرحلة عمرية، وتتفاقم بشكل عام مع التقدم في السن. ويمكن أن تُسبب اضطرابا في النوم، الأمر الذي يؤثر على أداء الأنشطة اليومية.

ويقول برايان كو الأستاذ المساعد في طب الأعصاب بجامعة ييل، الذي شارك في إعداد الدراسة، إن المصابين بهذه المتلازمة يقولون عادة إنهم عندما يستلقون "يعتريهم شعور غير مريح في أرجلهم إضافة إلى حاجة ملحة للحركة.. تمنعهم من البقاء على السرير".

ونقلت رويترز عن كو قوله إن ذلك يعني في الأغلب ألا يتمكن المريض من الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، وأن قلة النوم يمكن جدا أن تؤدي إلى الاكتئاب والتفكير في الانتحار.

ووفقا لتقرير نشرته دورية (طب النوم) فإن فريق كو لم يستطع الجزم بأن متلازمة تململ الساقين تتسبب في تفكير الناس في الانتحار، لكن ما استطاعوا قوله هو وجود صلة بين الأمرين.

وأضاف كو إن الخلاصة هي أن المتلازمة "ترتبط بتبعات نفسية خطيرة تشمل التفكير في الانتحار أو محاولة الانتحار".

وأشار الباحثون إلى أن متلازمة تململ الساقين تعد شائعة نسبيا، إذ تنتشر بين نحو ثلاثة في المئة من البالغين في الولايات المتحدة.

وأوضح بيتر فرانزين، الأستاذ المساعد بقسم الطب النفسي في جامعة بيتسبرغ، أن الدراسة الجديدة "تتفق مع دراسات سابقة توضح أن الأنماط المختلفة من اضطرابات النوم مرتبطة بالتفكير في الانتحار".