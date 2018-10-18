وأطلقت "فيفا 19" قبل أيام، وسط ترجيحات بأن تتلافى هذه النسخة أخطاء النسخ السابقة، إلا أن ما حدث هو العكس، فقد رصد مستخدمون هفوات قد تفسد المباريات أو حتى تغير نتائجها.

ونشر المهتمون بالألعاب الإلكترونية مقاطع فيديو لإثبات وجود أخطاء، منها مثلا أن تسكن الكرة الشباك بعد تسديدات ضعيفة للغاية دون أن يحرك حراس المرمى ساكنا، أو أن يتحرك لاعبون بشكل غير طبيعي بعيدا عن الكرة، فضلا عن قرارات غريبة للحكام.

النسخة السادسة والعشرين من سلسلة "فيفا" أطلقت رسميا في أواخر سبتمبر الماضي، لكن طرحها في الأسواق عالميا جاء بعد أيام من هذا التاريخ.

وأصدرت شركة "إي أيه سبورتس" اللعبة لأجهزة "بلاي ستيشن 3" و"بلاي ستيشن 4" و"إكسبوكس 360" و"إكسبوكس وان"، فضلا عن "ناينتندو سويتش".