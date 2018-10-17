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ميت 20 برو: 6.39 إنشات من نوع "أوليد".
ميت 20: 6.53 إنشات من نوع "إل سي دي".
ميت 20 إكس: 7.2 إنشات من نوع "أوليد".
بي 20 برو: 6.1 إنشات من نوع "أوليد".
المعالج
ميت 20 برو: كيرين 980.
ميت 20: كيرين 980.
ميت 20 إكس: كيرين 980.
بي 20 برو: كيرين 970.
نظام التشغيل
ميت 20 برو: آندرويد 9.
ميت 20: آندرويد 9.
ميت 20 إكس: آندرويد 9.
بي 20 برو: آندرويد 8.1.
الذاكرة
ميت 20 برو: ذاكرة الوصول العشوائي 6 أو 8 غيغابايت/ ذاكرة القراءة 128 أو 256 غيغابايت.
ميت 20: ذاكرة الوصول العشوائي 4 أو 6 غيغابايت/ ذاكرة القراءة 128 غيغابايت.
ميت 20 إكس: ذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت/ ذاكرة القراءة 128 غيغابايت.
بي 20 برو: ذاكرة الوصول العشوائي 6/ ذاكرة القراءة 128 غيغابايت.
سعة التخزين
ميت 20 برو: 256 غيغابايت، بطاقة ذاكرة نانو.
ميت 20: 256 غيغابايت، بطاقة ذاكرة نانو.
ميت 20 إكس: 256 غيغابايت، بطاقة ذاكرة نانو.
بي 20 برو: 128 غيغابايت.
الكاميرا
ميت 20 برو: كاميرا ثلاثية، 40 و20 و8 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابكسل.
ميت 20: كاميرا ثلاثية، 12 و16 و8 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابكسل.
ميت 20 إكس: كاميرا ثلاثية، 40 و20 و8 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابكسل.
بي 20 برو: كاميرا ثلاثية، 40 و20 و8 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابكسل.
البطارية
ميت 20 برو: 4200 ميلي آمبير/ ساعة.
ميت 20: 4000 ميلي آمبير/ ساعة.
ميت 20 إكس: 5000 ميلي آمبير/ ساعة.
بي 20 برو: 4000 ميلي آمبير/ ساعة.
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