أبوظبي - سكاي نيوز عربية طرحت "هواوي" خلال العام الجاري، تشكيلة من هواتف ذات مواصفات مميزة، تنافس بها منتجات كل من أبل وسامسونغ، فإذا كنت تفكر باقتناء واحد من هواتف الشركة الصينية، فيمكنك الاطلاع على المقارنة التالية، والتي تركز على أهم خصائص هذه الأجهزة: