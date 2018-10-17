ويقترح موقع "هافنغتون بوست"، 8 استراتيجيات فائقة السهولة لشرب المزيد من المياه، بحيث نحصل على الكمية المطلوبة من السائل الضروري:

كوب ماء بعد القهوة

في حين أن القهوة سائلة، فهي ليست مرطبة مثل المياه، لذا إذا كنت معتادا على شرب القهوة، فإنه ينصح بأن تتبع كل كوب قهوة بكوب من الماء، فذلك يمكن أن يحسّن رطوبة الجسم.

الكثير من الثلج

إن إضافة الكثير من الثلج إلى مشروباتك المفضلة وعصائرك، واحدة من الطرق التي تبقي جسمك رطبا، وتبعد عنك العطش، لا سيما الذي تتسبب به المشروبات الغازية.

إضافة التوابل

تعد إضافة الصلصة الحارة أو الفلفل إلى وجبتك إحدى الحيل لرفع كمية الماء التي عليك تناولها، فمعظم الناس يشربون الماء إذ ما أكلوا شيئا حارا.

المكملات الغذائية

إذا كنت تتناول أدوية أو مكملات غذائية، فإن ذلك على الأرجح سيجعلك تشعر بالعطش، لذا ينصح الخبراء بشرب كوب كامل من الماء عند تناولها.

الشرب من الشفاطة

الشرب من الشفاطة يشجعك أكثر على تناول كميات كافية من المياه مما لو اعتمدت فقط على الزجاجة العادية أو الأكواب، فأنت لست بحاجة إلى فتح الزجاجة بين الفينة والأخرى، كما أن الشفاط مناسب للشرب وقت الاجتماعات.

استخدام التطبيقات الذكية

يمكن أن تساعدك التطبيقات الذكية المتوفرة اليوم في تعزيز استهلاكك للماء، فهي ترسل لك إشعارا بضرورة تناول المياه إن نقصت عن الحد المطلوب. كما أن هذه التطبيقات تساعدك على قياس كمية المياه في جسمك.

تنويع طرق الشرب

إذا وجدت أن شرب المياه بالطرق التقليدية مملا، فعليك التغيير. من خلال شرب المياه في أكواب مخصصة للمشروبات الغازية مثلا، فهذا سيجعلك تتلذذ بالمياه.