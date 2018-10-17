وطفت هذه الحادثة على السطح، خلال الأسبوع الماضي، حين قالت الشركتان الصينيتان الرائدتان في الدفع الإلكتروني "أي باي" و"وي شات" إن عددا من الزبائن اكتشفوا إنفاق نقود من حساباتهم دون أن تكون لهم دراية بالأمر.

وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ضحايا هذا الاحتيال من المستخدمين الذين لم يفعلوا خاصية التحقق بخطوتين، وتستدعي هذه العملية أن يدخل المستخدم حسابه بكلمة مرورية إلى جانب رمز يتم إرساله إلى الجهاز.

ولم توضح الشركة، في بيان رسمي، عدد المستخدمين الذين تعرضوا لهذا الاحتيال الإلكتروني كما لم تحدد قيمة المبالغ التي سرقت عبر عمليات الشراء غير المصرح بها في "آب ستور".

ولم تشرح أبل الطريقة التي استطاع بها محتالو الإنترنت أن يصلوا إلى حسابات بعض المستخدمين، لكن الشركة نصحت من يرغبون في تحصين أنفسهم بأن يلجؤوا إلى خاصية التحقق من خطوتين.

وتعد الصين من أبرز أسواق "أبل" في العالم، لكن الاحتيال الإلكتروني بات هاجسا مؤرقا حتى وإن كانت الشركة تقدم نفسها بمثابة قلعة عصية على الاختراق والمشكلات الأمنية.

ويتيح مُعرف "أبل" (Apple ID) الدخول إلى عدة خدمات مثل "آب ستور" و"آي كلاود"، ويضم معلومات مهمة من قبيل البريد الإلكتروني وكلمات المرور وتفاصيل الدفع.