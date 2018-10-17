وقالت "يوتيوب" في بيان قصير نشرته على منصتيها بموقعي "فيسبوك" و"تويتر": "تحديث: لقد عدنا. شكرا لصبركم. إذا كنتم تواجهون المشكلة حتى الآن من فضلكم أبلغونا".

وواجه مستخدمو الموقع مشاكل فنية تتعلق بمشاهدة أو تحميل المقاطع، في عدد من دول العالم، ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء.

وسجلت المشاكل في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا والمكسيك والبرازيل والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مستخدمون في عدد من دول العالم إنهم غير قادرين على مشاهدة مقاطع الفيديو المحملة على الموقع بصورة صحيحة.

وأبدى آخرون استياءهم من تعطل خاصية تحميل المقاطع على صفحاتهم الخاصة في "يوتيوب"، من خلال آلاف الشكاوى التي رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إنها على دراية بالتقارير التي تحدثت عن العطل، مشيرة إلى أنها تعمل على إصلاحه، وقدمت اعتذارها للمتضررين من العطل.