وقد استعرض موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني، الثلاثاء، 12 خطأ يرتكبها معظم الناس أثناء تناول الوجبات اليومية، إذ يحذر الخبراء من ضرورة تجنبها من أجل صحة أفضل.

عدم تناول الإفطار

يؤكد الخبراء على أن الإفطار يعد أهم وجبة في اليوم، ويستحسن أن تتكون من الخضراوات بنسبة 50 في المائة، والبروتينات والكربوهيدرات والفاكهة بنسبة 50 في المائة.

تناول الطعام متأخرا

لا تؤخر وجبة العشاء إلى آخر الليل، إذ ينصح خبراء التغذية أن الوقت المثالي للعشاء عند السادسة مساء، ويمكن تأخير ساعة واحدة. أما العشاء التاسعة أو العاشرة مساء فهذا ما سيجعلك تعاني من السمنة.

الأكل بسرعة

"لا تأكل بسرعة"، هذا ما ينصح به الخبراء، إذ لابد من إعطاء المضغ حقه من الوقت، فتناول الطعام بسرعة كبيرة سيجعلك تتخطى عملية المضغ الهامة التي تساعد كثيرا في الهضم.

الاحتفاظ بالأكل بكل مكان

يحذر الأطباء من تخزين الأكل في أدراج المكتب أو الأدراج حول السرير، لأن ذلك سيكون مغريا لك على الدوم على تناول الطعام، لا سيما السكريات والدهون، وهذا من شأنه أن يجعلك بدينا خلال أيام.

شرب الفاكهة

أكل الفاكهة أفضل بكثير من الاكتفاء بشرب عصيرها، إذ إن عصر الفاكهة قد يفقدها الكثير من المغذيات الموجودة في قشورها ولبها، كما أن العصير يدفعك لشرب كميات أكبر مما لو رغبت بأكلها حبة أو اثنتين من الفاكهة ذاتها.

شرب الماء بمنتصف الوجبة

شرب الماء أثناء تناول الطعام يخفف من الإنزيمات الهاضمة، وبالتالي لا يتم هضم الطعام بشكل صحيح على طول القناة الهضمية (من الفم إلى فتحة الشرج).

مسح الصحن

لا ينبغي لأحد أن يهدر الطعام، لكن تأكد أن الاستمرار في الأكل بعد الشبع من أجل القضاء على ما تبقى في الصحن يمكن أن يضر بصحتك. وينصح الخبراء أن يضع الإنسان في صحنه ما يسد حاجته فقط.

طهو التوابل

يجب عليك في كثير من الأحيان عدم طهي التوابل والمواد المضافة للطعام، مثل الملح والسكر. كما يجب أن تضاف الأعشاب المجففة في وقت مبكر من الطهي للتأكد من إطلاق النكهات والفوائد بالكامل.

تناول الكثير من الكربوهيدرات

الوجبة المناسبة تتكون من 50 في المائة من الخضراوات و50 في المائة من البروتينات والكربوهيدرات والفواكه مجتمعة. وتوجد الكربوهيدرات في أطعمة مثل الخبز والرز، لذا لا تقصر طعامك على هذين الصنفين فقط.

تناول الطعام دائما

تناول الطعام وعدمه قرارك الشخصي، فإذا كنت غير جائع فلا تجبر نفسك على الأكل، خصوصا إذا ما دعاك الأصدقاء إلى إحدى الوجبات بعيد تناولك وجبة كافية. وعليك أن تعلم أن الأكل مع الجماعة يفتح الشهية في الغالب بشكل أكبر.

الأكل الطائش

بعض الناس يتسلى بالأكل، فعندما لا يجد أي شيء يفعله يقوم بالأكل رغم أنه غير جائع. هذا السلوك خطير جدا على الصحة، فأنت هنا تأكل من أجل إشباع عاطفتك لا لسد جوعك.

الحرمان لإنقاص الوزن

لا تحرم نفسك من الأكل، خصوصا الوجبات الرئيسية الثلاث من أجل إنقاص وزنك. فعلى المدى الطويل قد يكون لهذا التصرف نتائج عكسية. وينصح الخبراء بثلاث وجبات معتدلة وبمواعيدها أفضل من فقدان إحداها.