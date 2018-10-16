ويمثل الهاتف الجديد تهديدا للأجهزة المتوفرة في الأسواق، وخصوصا تلك التي تنتجها كل من "سامسونغ" و"آبل"، حيث جاء بمواصفات ثورية مميزة.

وصمم الهاتف بطريقة مبتكرة بحيث يسهل حمله من قبل المستخدم، حيث جاء بوزن خفيف لا يتجاوز 128 غراما، وبأبعاد تبلغ 8.6 و72.3 و157.8 ميليمتر.

ويدعم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية Leica بنظام "ماتريكس" الذكي، بدقة 40 و20 و8 ميغابكسل على التوالي، وجميعها ذات حساسية عالية للضوء، وبتقريب بصري يبلغ 3 و5 و6، هذا إلى جانب عدسة إضافية مقربة بمقدورها التقاط الصور من مسافة 2.5 سنتيمترا، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

وزوّدت "هواوي" هاتفها ببطارية طويلة العمر، سعة 4200 ميلي أمبير/ ساعة، ويمكن شحنها لاسلكيا بسرعة أكبر بـ70 مرة مقارنة بالهواتف المتوفرة في الأسواق.

كذلك، يدمج "ميت 20" معالجا خارقا أسرع بمعدل ثانية من الأجهزة المطروحة في الأسواق، كما أنه أقل منها من ناحية استهلاك الطاقة، ويعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي من نوع "كيرين"، ثماني النوى.

وفيما يتعلق بالاتصال بشبكة "الواي فاي" اللاسلكية، فإن الهاتف الجديد يتفوق على منافسيه، إذ يتصل بهذه الشبكة بمعدل أسرع منها بنسبة 75 في المئة.

وبفضل معالج الرسوميات القوي المعتمد في الهاتف، تبدو الفيديو الملتقطة عبر الجهاز واضحة للغاية، مع توفر ميزة إضافة رموز "الإيموجي" التعبيرية.

وأضافت الشركة الصينية للهاتف بطاقة ذاكرة "نانو"، أصغر 45 مرة من بطاقة الذاكرة العادي، كما أتاحت فيه ميزة التعرف على المستخدم من البصمة.

ويأتي "ميت برو 20" بشاشة عرض بتقنية "أموليد"، قياس 6.39 إنشا، وبـ16 مليون لون، ويوفر مساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.