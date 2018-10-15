وبالرغم من أنه محدود الانتشار في العالم، ولا يعرف جل الناس قيمته الغذائية، إلا أن لبيض النعام فوائد صحية كثيرة لا تحصى.

ويعتبر بيض النعام مصدرا مهما للبروتينات والسعرات الحرارية والأوميغا 3 والفيتامينات، بالإضافة إلى احتوائه على كربوهيدرات وكالسيوم وحديد وبوتاسيوم وصوديوم. حسب ما ذكر الموقع المتخصص "ويب طب".

يساعد بيض النعام على بناء وإصلاح الأنسجة العضلية في الجسم، كما أنه يعزز صحة الجهاز العصبي ويقوي عملية التواصل العصبي بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم.

كما أن المواد المتواجدة في بيض النعام تساهم في تعزيز وظائف الدماغ الإدراكية، وتحسين القدرة على التعلم.

ولا يدرك عدد من الأشخاص أن بيض النعام يساعد على خسارة الوزن، حيث يعتبر شبه خال من الدهون وغني بالبروتينات، الأمر الذي يجعل تناوله مشبعا لساعات طويلة.

ويمكن للحبلى أن تستفيد هي الأخرى من بيض النعام، حيث يحتوي على مستويات عالية من فيتامين b8 وفيتامين b12، اللذين يساعدان على تدعيم نمو دماغ الجنين بشكل سليم.