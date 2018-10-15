وقال موقع "فوكس نيوز" إنه تم تحديد وفحص عينة "تيلوسوروس"، وهي نوع من أنواع الموزاصور (السحالي المائية)، مضيفا أن الباحثين يحللون عظامها المكسورة، بما فيها فكها العلوي.

وقال ملخص الدراسة "طولها يصل إلى نحو 13 مترا."

وأضاف "تم العثور عليها في غرب كانساس عام 1991، لكن كان يعتقد أنه من صنف بلايتكاربوس.. قبل أن نكتشف حقيقتها".

وقد تمكن الباحث الرئيسي في الدراسة، تاكويا كونيشي، أستاذ في جامعة سينسيناتي، من تحديد نوع الحفرية بعد التدقيق في خطمها الطويل وأسنانها الحادة.

يشار إلى أن طول بعض أشكال الموزاصور الأخرى يمكن أن يصل إلى 15 مترا، فيما يتجاوز وزنها 30 ألف رطل.