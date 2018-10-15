وشعار حملة هذا العام هو «الأمر بأيديكم - امنعوا الإنتان في مرافق الرعاية الصحية»، ويوضِّح هذا الشعار العلاقة المهمة بين الممارسات الجيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل غسل اليدين، ومنع الإنتان.

ويرجع تاريخ انطلاق الحملة إلى عام 2008 أثناء الاحتفال السنوي بالأسبوع العالمي للمياه والذي انعقد في ستوكهولم من 17-23 أغسطس/ آب وشهد إقامة الشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لغسل اليدين.

وخلال حملة اليوم العالمي لنظافة الأيادي هذا العام حثت منظمة الصحة العالمية المرافق الصحية إلى منع الإنتان المرتبط بالرعاية الصحية من خلال نظافة الأيدي واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها.

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان ومرافق الرعاية الصحية إلى تعزيز برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها استناداً إلى المبادئ التوجيهية للمنظمة، التي تشمل مجموعة من المكونات الأساسية للتنفيذ الناجح لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني ومستوى المرافق الصحية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعمل مع الشركاء على تحسين فرص الحصول على علاجات جيدة ومأمونة وميسورة التكلفة ضد الإنتان، وكذا الحصول على أدوات للوقاية من منع العدوى ومكافحتها بما في ذلك التمنيع ولا سيَّما في البلدان النامية.

والإنتان حالة قد تودي بالحياة عندما تتسبَّب استجابة الجسم للعدوى في إصابة أنسجته وأعضائه. وقد يؤدِّي إلى الصدمة الإنتانية وفشل عدد من أعضاء الجسم، وقد يفضي إلى الوفاة، كما ينتج عنها أيضا عبء مالي إضافي وإعاقات طويلة الأمد أو وفيات في بعض الأحيان"

كما دعت منظمة الصحة العالمية "جميع العاملين بالرعاية الصحية على التأكُّد من نظافة أياديهم كما ينبغي والانضمام إلى حملة "انقذوا الأرواح: نظفوا أياديكم."

كما أكدت على الالتزام بتحسين الممارسات الخاصة بنظافة الأيادي للمساعدة في إنقاذ المزيد من الأرواح».

وخلال حملة اليوم العالمي لنظافة الأيادي هذا العام، تدعو منظمة الصحة العالمية البلدان ومرافق الرعاية الصحية إلى تعزيز برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها استناداً إلى المبادئ التوجيهية للمنظمة، التي تشمل مجموعة من المكونات الأساسية للتنفيذ الناجح لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني ومستوى المرافق الصحية.