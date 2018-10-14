وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، قال مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، خالد العوضي: "يمثل التاكسي إحدى وسائل التنقل المستقبلية في الإمارة، ويندرج ضمن استراتيجية دبي، الرامية إلى تحويل 25 في المئة من رحلات التنقل في الإمارة، بحلول عام 2030، لرحلات ذاتية القيادة".

وأضاف: "قمنا بتطوير السيارات بالشراكة مع واحة دبي للسليكون، وشركة متخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسنقوم بتجربتها لمدة ثلاثة شهور وذلك لاختبار التقنيات المدمجة فيها، والبنية التحتية التي تتطلبها، فضلا عن التشريعات التي ستتطلبها مستقبلا".

وعن مزايا الأمان والسلامة المتوفر في سيارة التاكسي وهي من نوع "مرسيدس" الفئة "إي"، أوضح العوضي: "زوّدت المركبة بكاميرات ذكية، هذا إلى جانب أجهزة استشعار لمعرفة حالة الطرقات والتحكم بالسيارة، ومنع الاصطدام بأي أجسام".

وأشار العوضي، إلى أن التاكسي ذاتي القيادة، سيمثل خطوة إيجابية في تكامل منظومة وسائل التنقل المتنوعة التي توفرها دبي للزوار والمقيمين فيها.