ويستطيع زبائن الشركة من عشاق هواتفها الذكية الحصول على صفقة جديدة، لامتلاك جهاز جديد أحدث وأرخص ثمنا وبمواصفات ربما تكون أفضل.

قبل الخوض في الصفقة المتعلقة بالجهاز الجديد، لا بد من استعراض أسعار جهازي أس 8 وإس 9 في موقع سامسونغ الرسمي، وكذلك في موقع أمازون.

فقد خفضت سامسونغ سعر أس 9 وأس 9+ إلى 679 جنيها إسترلينيا، بانخفاض قدره 50 جنيها، أما أس 9+ فيبلغ حاليا 799 جنيها، أي أرخص بنحو 60 جنيها.

أما عبر موقع أمازون، فإنه يمكنك الحصول على جهاز أس 8 مقابل 387 جنيها، فيما تستطيع الحصول على أس 9 مقابل 528 جنيها.

على أي حال هذه هي أسعار أس 8 وأس 9، لكن لماذا يجب ألا تشتري أيا منهما؟ الجواب عند سامسونغ، بالطبع.

فقد أعلنت الشركة عن طرح جهاز جديد بالكامل، وبسعر مناسب تماما، وهذا الجهاز هو غالاكسي إيه 9.

ويحتوي هذا الجهاز على معظم التقنية الموجودة في جهازي إس 9 وإس 8، لكنه يحتوي أيضا على مجموعة كاميرات رباعية في الجهة الخلفية من الجهاز.

وهذا يعني أنه أكثر بثلاث كاميرات من جهاز أس 8 وكاميرتين من جهاز أس 9+.

وقالت سامسونغ، إن جهازها إيه 9 يستهدف جيل إنستاغرام ويتضمن الكثير من الخداع والقدرات التصويرية.

من بين المزايا ذات العلاقة بالكاميرات، أنه يحتوي على كاميرا رئيسية 24 ميغابيكسل، وكاميرا ثانوية ذات عدسة بقوة 5 ميغابيكسل للحصول على مزيد من تأثيرات العمق للصورة.

وهناك عدسات اللقطات الذاتية بقدرة تقريب 2 إكس وزاوية قياس 120 درجة لكاميرا بقوة 8 ميغابيكسل، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بالتقاط صور بتفاصيل أكبر وأشمل.

وضمنت سامسونغ هاتفها هذا بتطبيق ذكي يساعد المستخدم على الحصول على مزايا هذه الكاميرات الأربع.

ومن المزايا الأخرى في الجهاز القدرة على التعرف على المشهد وتحديد الأشياء، وضبط الإعدادات للحصول على أفضل صورة ممكنة.

أما شاشة الجهاز فهي بالغة الدقة بقياس 6.3 بوصة من نوع سوبر أموليد، في حين أن المعالج الرئيسي ثماني النواة وبذاكرة حجمها 6 غيغابايت.

ويأتي الجهاز مزودا ببطارية بقدرة 3800 أمبير، وبقدرة تخزين داخلي تصل إلى 128 غيغابايت قابلة للتوسعة بواسطة بطاقة مايكرو أس دي.

أما سعر الجهاز، الذي سيطرح قريبا في الأسواق فيقدر بحوالي 549 جنيها استرليني، أي أرخص بنحو 190 جنيها عن سعر أس 9.