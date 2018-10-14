وينتمي الهاتف الجديد إلى عائلة "كي"، إلا أنه يأتي بتصميم مختلف من حيث لوحة المفاتيح التي جاءت أرفع من الطرز السابقة، فضلا عن هيكل الجهاز الأخف، ويبلغ وزن الهاتف 168 غراما.

واعتمدت الشركة في صناعة هاتفها على البولي كربونات خفيف الوزن، كما أنها دمجت لوحة مفاتيح ذكية، تمكّن المستخدم من الكتابة بسرعة كبيرة بفضل إمكانية تخصيصها لـ52 اختصارا مختلفا.

ويعد الهاتف أول أجهزة بلاكبيري، يوفر كاميرا مزدوجة، بدقة 12 ميغا بكسل، فضلا عن بطارية طويلة العمر سعة 3500 ميلي أمبير/ساعة، تدوم ليومين كاملين.

ويأتي "كي 2" بشاشة عرض قياس 4.5 إنشات، بدقة تبلغ "1620080X1" بكسل، بتقنية العرض عالي الوضوح، وبعمق ألوان 24 بت، كما أنه بمقدور الهاتف تسجيل الفيديو بدقة "4 كي" بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل "آندرويد 8.1 أوريو"، كما أضيف معالج "كوالكوم سناب دراغون"، وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 غيغابايت، وذاكرة قراءة تصل إلى 128 غيغابايت.