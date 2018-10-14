وأطلقت الشركة على السيارة اسم "ذا ببيست بترول"، وقد زوّدت بالعديد من المواصفات التقنية المميزة، التي تحدث عنها المؤسس والرئيس التنفيذي، رالف دباس قائلا: "بدأ المشروع في العام 2015، واليوم نقدم هذه السيارة الذكية التي تعد الأولى من نوعها من حيث اعتمادها من قبل قوات الشرطة".

وأضاف: "تدمج المركبة جميع الأنظمة الذكية الخاصة بشرطة دبي، كما أن الأضواء التحذيرية صممت بحيث جاءت جزءا من السيارة، وهناك أيضا طائرات بدون طيار (درون) يمكن إطلاقها عند الحاجة، بالإضافة إلى كاميرات موزعة ترصد السيارات والأشخاص المطلوبين وتوفر معلومات فورية عنهم من خلال الشاشات الست المركبة في مقصورة القيادة".

ومن المزايا الأمنية الأخرى المتوفرة في السيارة، تسليح أبوابها بحيث تحمي عناصر الشرطة في حال تعرضهم لإطلاق نار أو اعتداء، كما أضيفت في داخل المركبة مجموعة من الأسلحة، التي يمكن استعمالها عند وقوع اشتباك مع خارجين عن القانون.

وأشار دباس إلى ميزة ذكية فريدة متوفرة في "ذا بييست بترول"، وتتمثل بأن مقاعد السيارة اعتمدت على تقنية "نانو" في تصميمها بحيث تمنح السائق والركاب الراحة عبر تعديل الحرارة تلقائيا، وتحريك الدم في أجسامهم، الأمر الذي يحافظ على نشاطهم خلال ساعات العمل الطويلة، والظروف الصعبة التي قد يواجهونها.

ومن الناحية الميكانيكية، فقد اعتمدت السيارة وفقا لدباس في بناء هيكلها ومحركها على شركة "شيفروليه"، والتي أضافت محركا قويا من ثمان أسطوانات.

وستمر السيارة بفترة تجريبية، حيث ستخضعها شرطة دبي لاختبارات عديدة، وذلك قبل اعتمادها ضمن أسطول سياراتها.

وسبق لشركة "دبليو موتورز" أن أطلقت أغلى سيارة في العالم من نوع "لايكان"، والتي يصل ثمنها إلى 3.4 مليون دولار.