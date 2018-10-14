وبينما كان مندمجا في الحديث، سحب هاتفه ليُري للرئيس صورة " GIF". لكن الكاميرات من خلفه التقطت، وعلى الهواء مباشرة، رقم التعريف الشخصي الخاص به على هاتفه آيفون وهو"000000" .

ويقول موقع "سي إن بي سي" إن الكشف عن الرقم السري لويست قد يكون له آثارا واسعة على أمنه.

وأوضح المحلل السابق في وكالة الأمن القومي للإدارة الأميركية، غاريد ديموت: "حتى إذا كانت أرقام التعريف الشخصي الأخرى الخاصة به ليست 000000، أعتقد أن ذلك يساعد أحد القراصنة. أراهن أن كلمة المرور الخاصة ببريده الإلكتروني جيميل ليست جيدة جدا أيضا".

ووصف خبراء تكنولوجيون مشهد ويست وهاتفه بـ"الخطير"، فبمجرد أن يظهر الرقم السري الخاص بك أمام العالم، تكون بالتأكيد في حاجة لتغييره.

واستغل الخبراء واقعة ويست وشاركوا بعضا من أفضل النصائح والممارسات لطريقة آمنة لغلق الهاتف.

وقال ديموت: "على الأقل لدى ويست رقم تعريف شخصي، نعم هو رقم سيئ، لكنه موجود، وهذا أفضل من عدمه".

وبشكل عام، أشار ديموت إلى أن رقم التعريف الشخصي القائم على أرقام يمكن التنبؤ بها مثل "123456" أو "000000" ليس آمنا ككود عشوائي.

وتابع: "بما أن الأشخاص رفيعي المستوى مثل ويست معرضون لخطر السرقة أو القرصنة أكثر من غيرهم، يجب أن يكونوا أكثر حذرا".

وأضاف "أن تكون شخصا مهما في أي مجال من المجالات يجعلك أكثر عرضة للخطر. أنت هدف أكثر قيمة لأنه من المحتمل أن يكون لديك المزيد من الأموال في حسابك المصرفي".

فيما قال نائب رئيس شركة "كرودستريك" لخدمات الأمن الإلكتروني، توماس إيتريدج، إنه كلما كانت كلمة السر أطول، كلما كانت أكثر أمانا.

ومن السهل أن تكون أرقام التعريف الشخصية هي تاريخ ميلادك أو الرمز البريدي الخاص بك، لكن الخبراء ينصحون بتجنب أي أرقام يمكن تخمينها.

ويوصي مستشار الأمن السيبراني، جوزيف ستينبرغ، باستخدام 3 كلمات بسيطة وليست ذات صلة لتأمين رقم سري أو رقم تعريف شخصي لا يمكن لأحد تخمينه.