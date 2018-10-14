ويتصدر مشهده هذا العام، عالم الحاسوب البريطاني، السير "تيم بيرنرز لي" مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية "الإنترنت".

كما يجمع الحدث من حول العالم كوكبة من عباقرة التقنيات الرقمية، الذين يدفعون حدود الإنترنت إلى آفاق أبعد نحو المستقبل.

من جهتها أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق مبادرات وخدمات ذكية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2018، تشمل إطلاق التشغيل التجريبي لأول مركبة اجرة ذاتية القيادة في المنطقة، وتدشين برنامج نقاط الولاء للمتعاملين مع الهيئة (نول بلس)، ومبادرة تصنيع قطع غيار مترو دبي بتقنية ثلاثية الابعاد.

وتم تصميم المركبة بالشراكة مع واحة دبي للسيلكون وشركة دي جي وورلد لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وسيتم تشغيل المركبة تجريبياً على مسارات خاصة في واحة دبي للسيلكون.

وتتميز المركبة بتوفر معايير عالية من السلامة والأمان، حيث تشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق، والتحكم بالمركبة وتجنّب الاصطدام بأي جسم.