وقالت فيسبوك إن هاكرز اخترقوا 29 مليون حساب على الموقع، وهو عدد لم يكشف من قبل، حيث كانت الشركة قد ذكرت في البداية أنه تم اختراق 50 مليون حساب، إلا أنها لم تكن على علم فيما إذا كان قد أسيء استغلال تلك الحسابات، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

واخترق الهاكرز أسماء أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام هواتف نحو 29 مليون حساب.

ومن بين تلك الحسابات، حصل الهاكرز على مزيد من البيانات من 14 مليون حساب، مثل الموطن وتاريخ الميلاد.

كما أثار الهاكرز خللا بمليون حساب، إلا أنهم لم يحصلوا على أي معلومات.

وتعتزم الشرطة إرسال رسائل إلى من جرى اختراق حساباتهم.

وأشارت فيسبوك إلى أن تطبيقات طرف ثالث، وأخرى مملوكة من الشركة مثل واتساب وإنستغرام لم تتأثر بالاختراق.