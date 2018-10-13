واستعرضت "البوابة العربية للأخبار التقنية" 3 خدمات مجانية موجودة في 3 تطبيقات تعمل على استهلاك بطاريات الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد، وهذه التطبيقات هي:

غوغل بلاي

يعمل هذا التطبيق بشكل كامل حتى في حال عدم فتح الهاتف بشكل مباشر، ويوفر الاتصال بغوغل من أجل تحديث التطبيقات الأخرى وضمان عملها بشكل صحيح.

وبإمكانك تعطيل عمله بخطوات بسيطة عن طريق اختيار الإعدادات، التطبيقات، والضغط على Google Play services، واختيار إيقاف، بالضغط على رمز قائمة الخيارات الموجود في الجزء العلوي من الشاشة.

تطبيق غوغل

يعد تطبيق غوغل محرك البحث على هاتفك، لذلك فإنه يعرف الكثير عنك من خلاله، لكن يمكن تعطيله في بعض الأجهزة عبر الانتقال إلى إعدادات، والضغط على خيار التطبيقات، واختيار Google App، ثم النقر على خيار إيقاف التشغيل إذا كان متاحا.

خرائط غوغل

تخزن العديد من خدمات غوغل على أجهزة آندرويد وآيفون بيانات موقعك، حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع الجغرافي باستخدام إعدادات الخصوصية.

وإذا كنت لا تريد حدوث ذلك فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

توجه إلى لوحة التحكم في الأنشطة، ستجد في قسم أنشطة الويب والتطبيق زر تمرير مفعل، قم بإيقافه. ستظهر لك شاشة منبثقة بها تحذير يقول قد يؤدي الإيقاف المؤقت لنشاط التطبيق والويب إلى تقييد أو تعطيل المزيد من الميزات المخصصة عبر خدمات غوغل، اضغط على خيار إيقاف مؤقت في أسفل اليمين للتأكيد.

وتستخدم خرائط غوغل نظام تحديد المواقع العالمي بشكل متعمد، مما يؤدي إلى استنزاف البطارية بسرعة أكبر، ويمكنك تفعيل وضع توفير البطارية لخرائط غوغل من خلال الخطوات التالية: انتقل إلى إعدادات، واضغط على خيار الموقع، ومن ثم خيار الوضع، وحدد وضع توفير البطارية.