وحققت هواوي نجاحا كبيرا بفضل هاتفها الذكي "بي 20 برو"، الذي جاء بثلاث كاميرات، من أجل صور أفضل، في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تقريب بصري أكبر 3x.

وكشف موقع "تيك كونفيجراشين" عن مواصفات الهاتف الجديد، والذي زوّد بكاميرا ثلاثية تشبه تلك التي طرحتها هواوي في " بي 20 برو"، بالإضافة إلي مستشعر بدقة 40 ميغا بيكسل، وكاميرتين بدقة 22 و12 ميغابكسل على التوالي، وجميعها تدعم تقنية تثبيت الصورة.

وسيكون الجهاز الجديد أيضا مجهزا بشاشة عرض AMOLED عالية الوضوح قياس 6.5 بوصة، مع تقنية قارئ البصمات أسفل الشاشة، على غرار هاتف OnePlus الذكي الجديد.

وسيتعين على المستخدمين الانتظار حتى العام المقبل لرؤية التصميم النهائي لهاتف "هواوي بي 30 برو"، وفق ما نقل موقع "تي 3" التقني.