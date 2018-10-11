وحمل الصاروخ مركبة سويوز التي كان عليها رائدا فضاء أحدهما روسي والآخر أميركي.

ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر قولها إن الطاقم هبط على الأرض سالما، وجرى الاتصال به.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله إن روسيا قررت تعليق كل رحلات الفضاء المأهولة بعد حادث "سويوز".

وكان على متن الرحلة الرائدان نيك هاغ من ناسا وأليكسي أوفشينين من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وانطلق رائدا الفضاء، كما كان مقررا في الساعة الثانية و40 دقيقة مساء (08:40 بتوقيت غرينتيش)، من محطة بايكونور الفضائية الروسية المؤجرة في كازاخستان.

وكان من المتوقع أن ترسو كبسولتهم في مدارها بعد ست ساعات، لكن الصاروخ عانى من الفشل بعد دقائق من انطلاقه.