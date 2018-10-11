ويقول خبراء إن بعض البكتيريا يمكنها الانتشار في جسم الإنسان من خلال العبث بالأنف (وضع الأصبع فيه)، بالإضافة لنقل العدوى إلى الأصدقاء والأقارب.

وذكر باحثون، من مدرسة ليفربول للطب في بريطانيا، أن الالتهاب الرئوي ينتشر عادة بالعطس أو السعال، مشيرين إلى أن دراستهم توصلت إلى خلاصة مفادها أن انتقال بكتيريا الالتهاب الرئوي يتم كذلك باللمس.

وتابعوا "نتائجنا تشير إلى أن الناس على الأرجح قادرون على نشر البكتيريا باستعمال أيديهم سواء كانت رطبة أو جافة".

وأوضحت الدكتورة يكتوريا كونور "بغض النظر عن مدى سوء هذه العادة، وصعوبة التخلص منها، لكنها قادرة على نقل أمراض خطيرة".

وقالت "ديلي ميل" إن الالتهاب الرئوي يقتل الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم كل عام، صغارا كانوا أو كبارا، وخصوصا أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وينصح الأطباء بغسل اليدين بشكل متكرر والتقليل قدر الإمكان من العبث في الأنف والابتعاد عن أي شخص مصاب بهذه العادة السيئة.