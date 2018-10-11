وأشارت الدراسة، التي أعدها باحثون في جامعة واشنطن بولاية ميزوري، إلى أن النساء اللاتي يواظبن على النوم بصورة منتظمة يومية لديهن فرصة أكبر بـ4 مرات للحمل خلال عام فقط.

ويعتقد الباحثون الأميركيون، الذين أعدوا الدراسة أن الساعة البيولوجية، التي تنظم وظائف كثيرة في الجسم ومنها النوم، تؤدي دورا مهما في الخصوبة.

وفي تعليقها على الدراسة، قالت إحدى طبيبات الجمعية الأميركية للإنجاب، إليزابيث غيزبيرغ: "نعلم أن النوم الكافي أمر ضروري للحياة الصحية، والأداء الصحي".

وأضافت: "تشير هذه الدراسة إلى أن اتباع عادات منتظمة في النوم بالنسبة للنساء اللاتي يخططن للإنجاب سيكون مفيدا".

يذكر أن دراسة سابقة أجراها باحثون في جامعة ميامي، أفادت بأن خسارة كل "ساعة نوم" تتسبب في انخفاض هرمون التستوستيرون بنسبة 1.5 بالمئة.