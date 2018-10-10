يأتي هذا في وقت لم تثمر فيه كل عمليات البحث البشرية عن مخلوقات ذكية خارج منظومتنا الشمسية، ومن دون العثور على أو اكتشاف أي إشارة من هؤلاء الغرباء أو ما ينم عن تطورهم التكنولوجي حتى الآن.

تقول دراسة نشرت مؤخرا إن هذا سببه أننا لم نبحث عن "الإبرة الفضائية الغريبة" إلا في 0.00000000000000058 في المئة من "كومة القش الفضائية" التي يقدر حجمها بحوالي 6.4 أمامها 115 صفرا، وهو بالطبع حجم مهول.

بالطبع، توصل العلماء إلى هذه الأرقام بواسطة معادلة رياضية فيزيائية معقدة بعض الشيء، لكن تم عرضها خلال ورشة عمل في مقر ناسا بمدينة هيوستن الأميركية.

على أي حال، وإضافة إلى ذلك، فإنه لا توجد ضمانة بأن علميات البحث المضنية والمستقبلية ستؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد تلك المخلوقات الفضائية الذكية، على الرغم من أن ما يجري في الكون يشي باحتمال، ولو ضئيل، بوجود مخلوقات فضائية ذكية.

ففي الكون الفسيح والمرئي، هناك مئات المليارات من المجرات، وكل مجرة تضم مئات من المليارات من النجوم، وكل واحد منها تحيط به حفنة من الكواكب.

وحتى إن كانت هذه التريليونات من الكواكب في كل مجرة من المجرات غير مأهولة، فهناك عدد غير محدود من الأقمار التي يوجد فيها ماء تدور حول الكواكب عديمة الحياة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الأعداد والأرقام، مازال الإنسان غير قادر على اكتشاف أو تحديد أي إشارة تدل على وجود مخلوقات فضائية ذكية.

السؤال الدائم الذي طرحه عالم الفيزياء إنريكو إيمري عام 1950، أي ذهبوا؟ لكنه يظل من دون إجابة.

وفقا للدراسة الأخيرة التي نشرت في دورية علم الفضاء، التي نشر ملخص لها في مجلة التكنولوجيا الصادرة عن معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، كل عمليات البحث عن "ذكاء" في المجرات البعيدة، لا يتعدى البحث في بركة ماء لا تشكل شيئا يذكر من مياه محيط.

يقول الطالب في علم الفضاء شوبام كانوديا، الذي شارك في الدراسة، خلال ورشة عمل في مقر ناسا في هيوستن بتكساس في سبتمبر الماضي: "حقيقة لم نقم بعملية بحث كبيرة".

غير أن الدراسة تقول إنه لا بد أن يكون هناك مخلوقات فضائية ذكية "الآن في مجرة درب التبانة.. قد تقول لنا مرحبا نحن هنا"، مضيفا أنه لا سبيل لنعرف ذلك، على الأقل حتى الآن.

البحث عن الإبرة في كومة القش الفضائية

على مدى الستين عاما الماضية، ومن خلال العديد من المشروعات الفضائية، بحث العلماء عن أي إشارة من المخلوقات الفضائية.

وقام العلماء بإجراء عمليات مسح واسعة عن مثل هذه الإشارات في السماء بواسطة المركبات الفضائية والمراصد الفلكية الفضائية، وعلى الأرض بواسطة المراصد الفلكية الضخمة والعملاقة، مستهدفين منظومات شمسية بعينها بحثا عن إشارة ولو ضئيلة، لكن لم يعثر على شيء.

ويريد كانوديا وزملاؤه في جامعة بنسلفانيا الحكومية معرفة مقدار ما تم بحثه في "كومة القش الفضائية" هذه وإلى أي مدى يمكن تحسين عملية البحث عن "إبرة" المخلوقات الفضائية.

وتعتقد مجموعة الباحثين هؤلاء أن من "السخافة" الاعتقاد بعدم وجود مخلوقات فضائية ذكية في المجرات القريبة لأننا لم نعثر عليهم أو على أي إشارة على وجودهم.

ويقارون كانوديا المسألة بفكرة توضيحية: "لنفترض أنني أخبرتك بوجود شيء رائع يحدث في هيوستن الآن.. من دون أن أقول لكم أين بالضبط، ولا متى بدأ، ولا ماهيته وما إذا كان في مكتبة أو في حفلة موسيقية، ومن دون أن أقدم أي معلومات أخرى مسبقا.. سيكون من الصعب عليكم محاولة معرفة هذا الحدث وإيجاده".