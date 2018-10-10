وأبرز الأدوات الجديدة تلك التي تعتمد على تقنية التعلم الآلي، والقادرة على فحص الصور ضوئيا ورصد أية تعليقات مهينة مكتوبة عليها، ثم إرسال صورة منها لمجتمع من المراقبين البشر التابعين لإنستغرام لمراجعتها واتخاذ الإجراء المناسب.

وتمنع التقنية الجديدة المتحرشين من استخدام الصور المكتوب عليها إساءات كوسيلة لتجاوز فلاتر التنمر النصي المستخدمة في إنستغرام.

كما أعلن إنستغرام عن فلتر للتنمر خاص بالفيديوهات الحية، يمكنه رصد ومنع أي تعليقات مسيئة خلال أي بث مباشر، وفقا لما أورده موقع "تك كرانش" التقني المتخصص.

وسيقوم التطبيق أيضا بتفعيل الخيار "إخفاء التعليقات المسيئة" بشكل افتراضي للمستخدمين، الذين يمكنهم الآن يدويا إدخال الكلمات المسيئة، التي لا يرغبون في رؤيتها ضمن التعليقات، أو حتى اختيار تفعيل الفلتر الآلي، الذي سيقوم بحجب أكثر الكلمات المسيئة شيوعا على المنصة.

وكان تطبيق إنستغرام قد أطلق في مايو الماضي فلتر لرصد التنمر النصي، لاكتشاف أية تعليقات سلبية تتهكم على آراء مستخدم معين أو شخصيته أو مظهره أو حتى لياقته.

وأكد المدير الجديد لإنستغرام، آدم موسيري، الاستراتيجية الجديدة للتطبيق عبر المدونة الرسمية قائلا: "لا يوجد مكان في منصتنا للتنمر".

وتابع: "التحديث الجديد يركز على الصور المسيئة بشكل كبير، ولكننا سنعمل على إضافة آليات الحماية الجديدة قريبا جدا إلى الفيديوهات أيضا، بما فيها المواد على IGTV".