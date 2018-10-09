وخلال حفل في مدينة نيويورك الأميركية، عرض موظفان من الشركة تفاصيل الهاتف "بيكسل 3"، و" بيكسل 3 إكس إل"، وضمن ضمن عرضها السنوي المخصص لإطلاق أحدث أجهزتها الذكية.

وجاء الهاتف الجديد بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود، ولون ثالث قريب من الوردي.

وجاءت شاشة هاتف "بيكسل 3" بحجم 5.5 إنش، فيما كان حجم شاشة الهاتف "بيكسل إكس إل" 6.3، وتغطي الشاشة واجهة الهاتف تماما، كما ستجري حماية شاشة الهاتف وخلفيته عبر زجاج يسمى Gorilla Class 5.

وقالت الشركة، إن الهاتف صمم من الداخل والخارج لكي يكون أكثر الأجهزة فائدة في حياة المستخدمين، مشيرة إلى القدرات المميزة للهاتف في مجال الصوت والكاميرا، إذ يمكن في "بيكسل 3" استخدام وضعية Boosted mode لزيادة التأثير اللوني في الصور.

ورغم أن كاميرا النسخة القديمة من هواتف غوغل "بيكسل 2" تعتبر من بين الأفضل في السوق، إلا أن الشركة العملاقة أضافت تقنية تسبق بـ"أجيال" الهواتف المنافسة، فبوسع الكاميرا التقط عدة صور تلقائيا في وقت واحد، إضافة إلى وضع الاندفاع burst mode.

وفيه أيضا ميزة "أفضل الصور" إذ ستختار كاميرا الهاتف تلقائيا أفضل صور التقطها المستخدم، وأضافت غوغل نظام تكبير تلقائي يستخدم برنامج خاصا من أجل تحسين تفاصيل الصورة المكبرة.

ولن تحتاج إلى ضوء الكاميرا في الليل "الفلاش"، حسب غوغل، إذ عملت على تحسين التقط الصور في الأوضاع التي تخفض فيها الإضاءة، ومع ذلك أضافت الشركة "الفلاش" إلى الهاتف، وفق شبكة "سي أن بي سي الأميركية".

وأضافت غوغل أن مكبر الصوت في الهاتف سيكون أعلى بنسبة 40 في المئة عن النسخة الماضية "بيكسل 2.

وأدخلت الشركة الأميركية شاشة "أوليد" بلاستيكية جديدة تقول إنها الأفضل، ويعتبر بعد كثير من الشكاوى التي ترددت حول شاشة "بيكسل 2".

ومن المتوقع أن يكون هاتف غوغل الجديد متاحا في متجر غوغل في الـ 18 من أكتوبر الجاري، على أن تبدأ أسعاره من 799 دولارا أميركيا

ويتضمن الهاتف الجديد معالج شركة كوالكوم Snapdragon 845، وكاميرا أمامية مزدوجة، ونظام تشغيل أندرويد باي 9.0، ومعالج الصور Pixel Visual Core.

وتبلغ سعة الهاتف "بيكسل 3 إكس أل" الجديد 3430 ميلي أمبير، بينما تبلغ سعة بطارية الهاتف "بيكسل 3" 2915.

وهناك ميزة جديدة اسم "مكالمة الشاشة"، وتسمح للمستخدم في اكتشاف المكالمات المزعجة (spam)، ومن ثم تساعده على حظر الرقم صاحب المكالمة.